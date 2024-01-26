РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:32, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Глава государства принял сооснователей компании Kaspi.kz

    Глава государства принял сооснователей компании Kaspi.kz
    Фото: пресс-служба Акорды

    Глава государства принял сооснователей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент был проинформирован о результатах деятельности и перспективах развития Kaspi.kz.

    Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву об успешном IPO Kaspi.kz на фондовой бирже NASDAQ в США. На этой бирже размещены акции ведущих технологических компаний мира, таких как Apple, Amazon, Google и многих других.

    Глава государства поздравил сооснователей Kaspi.kz с этим достижением.

    Президент также обсудил с Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе перспективы улучшения инвестиционного климата для привлечения еще большего количества ведущих мировых инвесторов в нашу страну.

    Теги:
    Президент Казахстана Банки Экономика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!