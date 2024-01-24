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    16:32, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Глава государства принял президента Национальной академии наук

    Глава государства принял президента Национальной академии наук
    Фото: пресс-служба Акорды

    Глава государства принял президента Национальной академии наук Ахылбека Куришбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы развития отечественной науки.

    Как подчеркнул Президент, Национальная академия наук, получившая в прошлом году новый статус, должна объединить усилия отечественных ученых и уделить особое внимание внедрению инноваций, которые принесут реальную пользу науке и экономике.

    Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить процесс избрания новых членов Национальной академии наук и шире вовлекать талантливых молодых ученых и новых специалистов в деятельность Академии.

    Ахылбек Куришбаев представил Президенту научные исследования, проводимые возглавляемым им Казахским национальным аграрным исследовательским университетом, а также работу, направленную на совершенствование агропромышленной отрасли.

    По мнению Главы государства, присвоение учреждению статуса исследовательского университета позволит внедрить научные разработки в реальное производство и коммерциализировать результаты научных исследований.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил актуализировать стратегию развития и план работы Национальной академии наук с учетом новых задач. Он также отметил важность организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева – инициатора создания Академии наук Казахстана.

    Теги:
    Наука Президент Казахстана Ученые
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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