Глава государства принял президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. На встрече были обсуждены вопросы развития хоккея в странах СНГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние годы география хоккея в Казахстане значительно расширилась.

Участие отечественных команд, включая столичный клуб «Барыс», в чемпионате КХЛ и других турнирах, а также успешное выступление национальной сборной на мировых первенствах оказывают положительное влияние на популяризацию данного вида спорта.

В частности, в Казахстане в разы возросло количество хоккейных школ, молодежных команд, активно проводятся соревнования разного уровня. Владислав Третьяк выразил благодарность за гостеприимство и за высокий уровень организации международного турнира «Qazaqstan Hockey Open 2024», проходящего в эти дни в Астане.

Он с удовлетворением отметил значительный прогресс представителей казахстанского хоккея, который стал возможным благодаря должному вниманию со стороны государства к командным видам спорта.