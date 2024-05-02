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    17:33, 02 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства принял президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка

    третьяк
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. На встрече были обсуждены вопросы развития хоккея в странах СНГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    третьяк
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние годы география хоккея в Казахстане значительно расширилась.

    Участие отечественных команд, включая столичный клуб «Барыс», в чемпионате КХЛ и других турнирах, а также успешное выступление национальной сборной на мировых первенствах оказывают положительное влияние на популяризацию данного вида спорта.

    В частности, в Казахстане в разы возросло количество хоккейных школ, молодежных команд, активно проводятся соревнования разного уровня. Владислав Третьяк выразил благодарность за гостеприимство и за высокий уровень организации международного турнира «Qazaqstan Hockey Open 2024», проходящего в эти дни в Астане.

    Он с удовлетворением отметил значительный прогресс представителей казахстанского хоккея, который стал возможным благодаря должному вниманию со стороны государства к командным видам спорта.

    Теги:
    Спорт Акорда Хоккей Токаев Касым-Жомарт Россия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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