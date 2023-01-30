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    Глава государства принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа

    30 Января 2023, 14:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации его поручений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Председатель Высшего судебного совета сообщил, что благодаря принятым мерам по обновлению судейского корпуса число лиц, рекомендованных к назначению судьями в прошлом году, превысило число судей, покинувших судебную систему.

    Во исполнение поручения Касым-Жомарта Токаева по привлечению в судебную систему узких специалистов впервые был проведен конкурс для юристов в отдельных отраслях права, которые сразу могут стать судьями областного суда, минуя районный уровень.

    Кроме того, Президенту было доложено о планах по институциональному укреплению Совета и передаче в его компетенцию всех кадровых вопросов судов, а также по совершенствованию института дисциплинарной ответственности судей. Наряду с этим будет продолжена работа по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности.

    В завершение встречи Глава государства дал ряд поручений и отметил необходимость качественной реализации реформ в судебной системе.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Суды Акорда
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