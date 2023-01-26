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    Глава государства принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

    26 Января 2023, 17:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе судебной реформы, нацеленной на обеспечение верховенства права и повышение качества отправления правосудия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как отметил председатель Верховного суда, предложения по реформе разделены на три блока: неотложные меры, законодательные инициативы, долгосрочные задачи.

    В рамках неотложных мер запланированы открытие залов судебных заседаний для обязательных оффлайн процессов, а также актуализация нормативных постановлений Верховного суда по наиболее чувствительным сферам.

    В числе законодательных инициатив Асламбек Мергалиев назвал введение эффективного судебного контроля на досудебной стадии, сокращение сроков рассмотрения административных дел в сфере госзакупок, налогообложения и деятельности частных судебных исполнителей.

    В долгосрочном порядке предусмотрена разработка комплекса законодательных и организационных мер. В настоящее время на рассмотрении Парламента находятся два законопроекта, которые направлены на введение выборности председателей судов, исключение инструментов давления силовиков на судей, усиление полномочий Высшего судебного совета и расширение подсудности ювенальных судов.

    Кроме того, прорабатываются предложения по реальному обеспечению принципа состязательности в уголовном процессе и механизм привлечения судей к ответственности за грубые нарушения закона.

    В завершение встречи Глава государства отметил необходимость качественной реализации мероприятий по дальнейшему совершенствованию судебной системы.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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