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    15:51, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Глава государства принял председателя правления Фонда соцмедстрахования Абылкаира Скакова

    Акорда
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Абылкаира Скакова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Абылкаир Скаков отчитался:

    — об итогах работы системы социального медицинского страхования с начала 2023 года и в целом за время реализации ОСМС; 

    — проинформировал о том, что с внедрением социального медстрахования финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза, а расходы на здоровье одного жителя — вдвое;

    — доложил о повышении доступности медицинской помощи для граждан;

    — представил информацию о ходе исполнения поручений Президента относительно повышения эффективности системы ОСМС.

    В частности, реализуется комплекс мер, направленных на расширение охвата социального медицинского страхования, обеспечение финансовой устойчивости Фонда и ускоренную цифровизацию всех связанных с ОСМС процессов.

    Наряду с этим были озвучены актуальные вопросы, волнующие казахстанцев в связи с функционированием системы медстрахования.

    В ходе реализации планов Фонда внимание главным образом будет уделено пациенту и его потребностям в медицинской помощи.

    Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач, направленных на повышение эффективности системы социального медицинского страхования.

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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