Глава государства принял председателя правления Фонда соцмедстрахования Абылкаира Скакова

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Абылкаира Скакова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Абылкаир Скаков отчитался:

— об итогах работы системы социального медицинского страхования с начала 2023 года и в целом за время реализации ОСМС;

— проинформировал о том, что с внедрением социального медстрахования финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза, а расходы на здоровье одного жителя — вдвое;

— доложил о повышении доступности медицинской помощи для граждан;

— представил информацию о ходе исполнения поручений Президента относительно повышения эффективности системы ОСМС.

В частности, реализуется комплекс мер, направленных на расширение охвата социального медицинского страхования, обеспечение финансовой устойчивости Фонда и ускоренную цифровизацию всех связанных с ОСМС процессов.

Наряду с этим были озвучены актуальные вопросы, волнующие казахстанцев в связи с функционированием системы медстрахования.

В ходе реализации планов Фонда внимание главным образом будет уделено пациенту и его потребностям в медицинской помощи.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач, направленных на повышение эффективности системы социального медицинского страхования.