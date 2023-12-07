Глава государства принял председателя правления Фонда соцмедстрахования Абылкаира Скакова
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Абылкаира Скакова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Абылкаир Скаков отчитался:
— об итогах работы системы социального медицинского страхования с начала 2023 года и в целом за время реализации ОСМС;
— проинформировал о том, что с внедрением социального медстрахования финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза, а расходы на здоровье одного жителя — вдвое;
— доложил о повышении доступности медицинской помощи для граждан;
— представил информацию о ходе исполнения поручений Президента относительно повышения эффективности системы ОСМС.
В частности, реализуется комплекс мер, направленных на расширение охвата социального медицинского страхования, обеспечение финансовой устойчивости Фонда и ускоренную цифровизацию всех связанных с ОСМС процессов.
Наряду с этим были озвучены актуальные вопросы, волнующие казахстанцев в связи с функционированием системы медстрахования.
В ходе реализации планов Фонда внимание главным образом будет уделено пациенту и его потребностям в медицинской помощи.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач, направленных на повышение эффективности системы социального медицинского страхования.