Глава государства принял председателя правления компании Siemens AG

В ходе переговоров были подробно обсуждены возможности взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, машиностроения и цифровизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Siemens AG является крупнейшим индустриальным конгломератом Германии и Европейского Союза, предлагающим широкий спектр продукции и услуг в области транспорта, энергетического и медицинского оборудования, электро-, светотехники, а также специализированных услуг в различных отраслях промышленности.



Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Siemens, одной из первых немецких компаний, вышедших на казахстанский рынок, в технологическое развитие нашей страны. Кроме того, Глава государства назвал перспективным сотрудничество с Siemens AG.



Собеседники отметили важность продолжения диалога и дальнейшей реализации совместных проектов, способствующих инновационному развитию и повышению благосостояния граждан.