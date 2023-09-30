РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:18, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства принял председателя правления компании Siemens AG

    Пресс-служба Акорды
    Фото: Пресс-служба Акорды

    В ходе переговоров были подробно обсуждены возможности взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, машиностроения и цифровизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Siemens AG является крупнейшим индустриальным конгломератом Германии и Европейского Союза, предлагающим широкий спектр продукции и услуг в области транспорта, энергетического и медицинского оборудования, электро-, светотехники, а также специализированных услуг в различных отраслях промышленности.

    Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Siemens, одной из первых немецких компаний, вышедших на казахстанский рынок, в технологическое развитие нашей страны. Кроме того, Глава государства назвал перспективным сотрудничество с Siemens AG.

    Собеседники отметили важность продолжения диалога и дальнейшей реализации совместных проектов, способствующих инновационному развитию и повышению благосостояния граждан.

    Теги:
    Президент Казахстана Германия
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:16
    Касым-Жомарт Токаев: Казахстан - за расширение связей со странами Африки
    Сегодня, 17:11
    В Павлодаре роботы помогают детям с аутизмом меньше бояться врачей и больниц
    Сегодня, 17:05
    Казахстанская федерация бокса предъявила претензии МОК по бою Шымбергенова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!