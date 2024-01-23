Глава государства принял председателя Исполкома Международного фонда спасения Арала

Глава государства принял председателя Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхата Оразбая, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Президент был проинформирован о деятельности фонда и его задачах на предстоящие годы, подлежащих реализации в период председательства Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия государств – учредителей МФСА, в том числе по вопросам создания регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии, внедрения единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления, распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.