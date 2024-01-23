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    17:02, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Глава государства принял председателя Исполкома Международного фонда спасения Арала

    Глава государства принял председателя Исполкома Международного фонда спасения Арала
    Фото: пресс-служба Акорды

    Глава государства принял председателя Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхата Оразбая, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Президент был проинформирован о деятельности фонда и его задачах на предстоящие годы, подлежащих реализации в период председательства Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия государств – учредителей МФСА, в том числе по вопросам создания регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии, внедрения единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления, распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

    Теги:
    Президент Казахстана Аральское море Экология Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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