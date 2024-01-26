Глава государства принял основателя компании Astana Motors Нурлана Смагулова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован об итогах работы компании и реализации индустриальных проектов по развитию и локализации автопрома в Казахстане.

Как сообщил Нурлан Смагулов, компании в составе Astana Motors за 2023 год уплатили налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в местный и республиканский бюджеты на сумму 140 миллиардов тенге. Сегодня в штате работают 6489 человек, из них на производстве – 1615 человек.

Заводы Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty в прошлом году произвели 48857 легковых автомобилей и 981 единицу коммерческой техники.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что продолжается строительство мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan по производству автомобилей Chery, GWM (Haval), Changan. Мощность завода составит 90 тысяч единиц в год, из которых 40% объема предназначено на внутренний рынок, 60% – на экспорт. Завершение строительства запланировано на февраль 2025 года. Глобальная цель Astana Motors – перейти на 100-процентное мелкоузловое производство со сваркой и окраской кузовов (CKD) в 2027 году.

Президент отметил, что развитие обрабатывающей промышленности, в том числе автомобилестроения, является приоритетом индустриальной политики.