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    15:31, 21 Август 2024 | GMT +6

    Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz

    Глава государства принял основателей компании Kaspi kz
    Фото: Акорда

    Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент был проинформирован о результатах работы компании Kaspi.kz и планах по созданию новых сервисов для развития малого и среднего предпринимательства.

    Согласно представленной Главе государства информации, сегодня около 700 тысяч отечественных предпринимателей развивают свой бизнес с помощью технологий от Kaspi.kz. Только за 6 месяцев 2024 года проведены безналичные оплаты за товары и услуги на 12 трлн тенге, зарегистрировано 150 тысяч индивидуальных предпринимателей.

    Казахстанцы получили возможность своевременно оплачивать налоги с помощью онлайн-сервисов, созданных совместно с государственными органами. За 6 месяцев 2024 года таким образом уплачено более 1,1 трлн тенге налогов и других платежей в бюджет.

    Президент отметил важность дальнейшего содействия малому и среднему предпринимательству в Казахстане и в этой связи выразил поддержку акционерам Kaspi.kz.

    Теги:
    Президент Казахстана Kaspi.kz Экономика
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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