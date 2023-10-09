Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о принимаемых мерах по профилактике преступлений, позволивших существенно снизить количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей и скотокрадств по стране. Отмечено повышение уровня безопасности на улицах, передает агентство Kazinform.

Президенту было доложено о работе по обеспечению «нулевой терпимости» к правонарушениям и неотвратимости наказания, а также по защите прав несовершеннолетних и противодействию интернет-мошенничествам.

Как сообщил Ержан Саденов, с начала года заблокировано 37 млн звонков с подменных номеров, выявлено 16 тысяч сайтов с противоправным контентом.

Главе государства была представлена информация о реализации Комлексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. По словам министра, силами полиции изъято более 31 тонны наркотиков и 79 тонн прекурсоров, ликвидировано 39 нарколабораторий.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о состоянии дел в уголовно-исполнительной системе и Национальной гвардии.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.