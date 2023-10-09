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    14:36, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова

    президент
    Фото: пресс-служба Акорды

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о принимаемых мерах по профилактике преступлений, позволивших существенно снизить количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей и скотокрадств по стране. Отмечено повышение уровня безопасности на улицах, передает агентство Kazinform.

    Президенту было доложено о работе по обеспечению «нулевой терпимости» к правонарушениям и неотвратимости наказания, а также по защите прав несовершеннолетних и противодействию интернет-мошенничествам.

    Как сообщил Ержан Саденов, с начала года заблокировано 37 млн звонков с подменных номеров, выявлено 16 тысяч сайтов с противоправным контентом.

    Главе государства была представлена информация о реализации Комлексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. По словам министра, силами полиции изъято более 31 тонны наркотиков и 79 тонн прекурсоров, ликвидировано 39 нарколабораторий.

    Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву сообщили о состоянии дел в уголовно-исполнительной системе и Национальной гвардии.

    По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

    Теги:
    МВД РК Акорда Президент Казахстана
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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