Глава государства принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент поздравил Хакана Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции и выразил уверенность, что он внесет значительный вклад в дальнейшее развитие казахско-турецких отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году отмечается важная историческая дата – 100-летие провозглашения Турецкой Республики.

– За столетие страна добилась огромных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Активно и настойчиво участвуя в решении региональных и глобальных проблем, страна стала авторитетным государством на международной арене. В честь векового юбилея Турции я поручил присвоить одной из улиц Астаны название «Анадолы», – сказал Касым-Жомарт Токаев. Подчеркнув, что Турция является важнейшим стратегическим партнером Казахстана, Глава государства напомнил, что в ходе встреч на высшем уровне между лидерами двух стран достигнуты договоренности по широкому кругу вопросов. – Отношения наших братских стран вышли на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция является одним из четырех ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 54 процента, достигнув 6,3 млрд долларов. Мы договорились довести этот показатель до 10 миллиардов в ближайшее время. Между двумя странами динамично развивается инвестиционное сотрудничество. Турция входит в число 10 крупнейших инвесторов Казахстана. Сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 млрд долларов. Считаем, что сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы, – отметил Президент.

Хакан Фидан передал Главе нашего государства приветствие Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Хакан Фидан, в свою очередь, передал Главе нашего государства приветствие Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министр отметил, что турецкая сторона намерена приложить все усилия для продвижения сотрудничества двух стран, а также вывести на новый уровень взаимодействие в рамках региональных и международных структур.Как сообщил Хакан Фидан, турецкий лидер планирует в ходе предстоящего в ноябре этого года визита, приуроченного к саммиту Организации тюркских государств, всесторонне обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства двух государств.