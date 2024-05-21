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    18:52, 20 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова

    Глава государства принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, прибывшего в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя российского дипломата, Глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

    В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и продвижения инвестиционно-промышленной кооперации.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей. По его мнению, все поручения имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить многогранные связи между двумя странами.

    Также были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, взаимодействия в многосторонних форматах и интеграционных объединениях.

    Теги:
    Акорда Международная деятельность РК Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Международные отношения Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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