Глава государства принял Генпрокурора Берика Асылова

Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Берика Асылова. Президент заслушал отчет о состоянии законности в стране и основных итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере. Прокурорами из служебных помещений органов следствия освобождены 449 незаконно задержанных лиц. Инициирован пересмотр приговоров в отношении 515 лиц, в том числе улучшено положение 205 осужденных, оправдано 10 человек.

Главе государства было доложено о применении органами прокуратуры искусственного интеллекта в работе по возврату активов и розыску преступников. В Генеральной прокуратуре запущено пилотное апробирование «умной» аналитической платформы по поиску и отслеживанию незаконно выведенных из страны активов.

На сегодняшний день в результате принятых мер, в том числе с использованием информационных систем задержаны 605 разыскиваемых преступников.

Кроме того, прокурорами сопровождается 663 инвестпроекта. В текущем году разрешены проблемные вопросы 148 инвесторов, вклад в экономику которых составляет 2,4 трлн тенге.

Президент поручил продолжить использование широкого спектра современных технологий, направленных на поиск и возврат незаконно выведенных за рубеж активов. Он подчеркнул важность обеспечения защиты конституционных прав граждан в уголовном процессе и эффективной защиты мерами прокурорского надзора прав инвесторов и бизнес-сообщества.