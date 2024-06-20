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    12:50, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства принял генерального секретаря СВМДА

    тоқаев
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации инициатив и приоритетов Казахстана в рамках председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай рассказал Президенту о проводимой работе по институциональному укреплению форума.

    Глава государства отметил значительную активность Казахстана на пути трансформации СВМДА в международную организацию. Он подчеркнул необходимость дальнейшего последовательного развития объединения путем повышения эффективности деятельности постоянных структур, а также расширения географии и внешних связей.

    В заключение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан продолжит уделять особое внимание деятельности Секретариата Совещания и оказывать дальнейшее содействие его работе на всех уровнях.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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