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    16:02, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства принял Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова

    акорда
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. На встрече были обсуждены вопросы реализации ключевых задач Организации в период председательства Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства отметил, что ОДКБ важно сосредоточиться на уставных направлениях работы, которые являются наиболее актуальными и востребованными для всех государств-членов. Особое внимание, по его мнению, следует уделить противодействию таким вызовам и угрозам, как терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, преступления в информационной сфере.

    Президент подчеркнул важность налаживания конструктивного сотрудничества с другими международными структурами в целях укрепления региональной безопасности.

    Имангали Тасмагамбетов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе исполнения принятого по инициативе Казахстана Плана мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективного безопасности ОДКБ.

    Также были рассмотрены вопросы подготовки к очередной Сессии Совета коллективной безопасности и предстоящим учениям ОДКБ, которые пройдут на территории нашей страны.

    Теги:
    Акорда ОДКБ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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