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Глава государства принял Аскара Мамина

22 Октября 2021, 16:10
Глава государства принял Аскара Мамина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено о динамике экономического роста Казахстана, мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, санитарно-эпидемиологической обстановке и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

Глава государства отметил, что экономика Казахстана демонстрирует уверенную восстановительную динамику. По итогам девяти месяцев 2021 года рост ВВП составил 3,4%. Восстановления экономики удалось достичь благодаря своевременно принятым антикризисным мерам.

Как проинформировал Премьер-министр Аскар Мамин, ключевым фактором ускорения экономики является стабильный рост производства в реальном секторе (+3,5%), а также последовательное восстановление в секторе услуг на фоне карантинных послаблений. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%. Рост строительной отрасли составил 9,7%. За 9 месяцев в стране введено в эксплуатацию 10,4 млн кв. м жилья, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Премьер-министр рассказал Главе государства о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Правительством принимаются меры по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе АПК, заключению долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, увеличению финансирования «оборотной» схемы и закупа в стабфонды продовольствия, недопущению фактов превышения торговой надбавки на социально значимые продукты питания.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. К настоящему времени во всех регионах значительно снижены уровень заболеваемости, количество тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,96. Загруженность инфекционных коек – 37%, реанимационных – 31%. На сегодняшний день 8,1 млн человек вакцинировано первым компонентом вакцины против коронавируса, 7,2 млн граждан – вторым компонентом.

Аскар Мамин также доложил Президенту о реализации мер по наращиванию притока внешних и внутренних инвестиций, усилению потенциала малого и среднего бизнеса, региональному развитию, дальнейшей диверсификации структуры экономики за счет роста и развития обрабатывающего сектора, а также других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

Президент Казахстана   Премьер-министр РК  
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