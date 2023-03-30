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    Глава государства принимает участие в пленарном заседании Мажилиса

    30 Марта 2023, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса рассматривается кандидатура Алихана Смаилова на должность Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На пленарном заседании принимают участие 97 из 98 депутатов, необходимый кворум есть. В сегодняшнем пленарном заседании принимает участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 Конституции Глава государства проводит консультации с политическими партиями в Мажилисе и вносит кандидатуру Премьер-Министра для получения согласия палаты. Поэтому сегодня на повестке дня рассматривается только один вопрос - о назначении Премьер-Министра Республики Казахстан», - сказал спикер палаты Ерлан Кошанов, открывая работу заседания.

    Ранее партия AMANAT предложила кандидатуру Алихана Асхановича Смаилова на должность нового Премьер-Министра.

    Алихан Асханович Смаилов родился 18 декабря 1972 года.

    В 1994 году окончил Казахский Государственный Национальный университет им. аль-Фараби по специальности – прикладная математика;

    В 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан, присуждена степень магистра государственного управления.

    Трудовая деятельность:

    С 1993 по 1999 год - работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственным инспектором Администрации Президента РК.

    С 1999 по 2003 год — председатель Агентства РК по статистике.

    С 2003 по 2006 год — вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

    С 2006 по 2009 год— вице-министр финансов РК, президент НХ «КазАгро».

    С 2009 по 2014 год — председатель Агентства РК по статистике.

    С 2014 по 2015 год — председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

    С 2015 по 2018 год — помощник Президента РК.

    С сентября 2018 года по февраль 2019 года — министр финансов.

    25 февраля 2019 года указом Президента РК назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов.

    18 января 2021 года указом Президента РК переназначен на данную должность.

    С января 2022 года - премьер-министр Казахстана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Мажилис
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