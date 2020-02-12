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Глава государства примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

12 Февраля 2020 14:43
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Глава государства примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев приглашен на данную конференцию организаторами. Соответственно, он принял это приглашение и примет участие. Мне тоже поступило отдельное приглашение. Естественно, я намерен сопровождать, прежде всего, Президента, и также сам принять участие», – сказал М. Тлеуберди.

По его словам, в рамках Мюнхенской конференции запланированы двусторонние встречи у Президента, а также у министра.

Как сообщил М. Тлеуберди, он намерен принять участие в форуме «Альянс за мультилатерализм», который состоится в рамках Конференции, – это новая тенденция в европейском направлении. Казахстан заинтересован в том, чтобы изучить эту тенденцию и, возможно, примет участие в деятельности Альянса.

Мюнхенская конференция по безопасности – ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии. В этом году Конференция пройдет с 14 по 16 февраля.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Мажилис,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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