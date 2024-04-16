Глава государства прибыл с рабочей поездкой в СКО

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в СКО началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Аким области Гауез Нурмухамбетов доложил Президенту, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и города Петропавловска.

Фото: Акорда

Режим ЧС объявлен в шести районах. На сегодняшний день подтоплено более 2000 жилых домов, эвакуировано 10 345 человек.

Фото: Акорда

В противопаводковых мероприятиях всего задействовано 5270 человек и 906 единиц техники. Ведется работа по восстановлению жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

Фото: Акорда

Создана комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим в результате стихийного бедствия.