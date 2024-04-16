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    11:28, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Глава государства прибыл с рабочей поездкой в СКО

    Президент в СКО
    Фото: Акорда

    Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в СКО началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Аким области Гауез Нурмухамбетов доложил Президенту, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и города Петропавловска.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Режим ЧС объявлен в шести районах. На сегодняшний день подтоплено более 2000 жилых домов, эвакуировано 10 345 человек.

    Акорда
    Фото: Акорда

    В противопаводковых мероприятиях всего задействовано 5270 человек и 906 единиц техники. Ведется работа по восстановлению жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Создана комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим в результате стихийного бедствия.

    Теги:
    Акорда Северо-Казахстанская область Президент Казахстана Регионы Казахстана Токаев Касым-Жомарт Видео Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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