Глава государства предложил ввести звание «Заслуженный врач Республики Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для повышения статуса медработников в обществе Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил ввести звание «Заслуженный врач Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Звание будет включать материальное вознаграждение, размер которого определит Правительство.

Выступая на открытии мемориала «Алтын жүрек», Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях пандемии государство приняло широкий пакет стимулирующих мер, направленных на поддержку врачей и всего медицинского персонала.

Только на надбавки и страховые пособия медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, было направлено около 180 миллиардов тенге.

«Правительство дополнительно выделит на эти цели 71,5 миллиарда тенге, чтобы продолжить выплаты до октября текущего года. Мы начали поэтапное повышение зарплат врачей. Этот процесс будет продолжаться», – сообщил Глава государства.

Вместе с тем, как считает Касым-Жомарт Токаев, одно только финансовое стимулирование недостаточно.

«Усиливается моральная и юридическая ответственность медработников, растут требования к ним со стороны граждан. Многие специалисты не выдерживают давления, профессионально выгорают и уходят из здравоохранения. Это, к сожалению, печальный факт. Данная тенденция наблюдается не только в нашей стране – в мире не хватает более пяти миллионов врачей. Поэтому необходимо последовательно укреплять правовую и социальную защиту медиков. По моему поручению до конца года будет запущена система страхования профессиональной ответственности медицинских работников», – сказал Глава государства.

Как сообщалось, сегодня в Нур-Султане был открыт мемориал «Алтын жүрек», возведенный в знак признательности медицинским работникам нашей страны, внесшим вклад в борьбу с коронавирусом. Мемориал расположен в новом Линейном парке столицы со стороны улиц Алматы и Ақмешіт.