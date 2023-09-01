Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства поздравил учителей и школьников с Днем знаний

    1 Сентября 2023, 08:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент на своей странице в Instagram опубликовал пост с поздравлением учителей и школьников с началом нового учебного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что подрастающее поколение – будущее нашей страны, и государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием. «В воспитании наставнику отводится особая роль, недаром Ахмет Байтурсынулы говорил: «Учитель – душа школы». Педагоги оказывают огромное влияние на формирование личности каждого ученика. Поэтому представителям системы просвещения будет неизменно оказываться всесторонняя поддержка. Будущее Казахстана – в руках образованного поколения. Желаю юным соотечественникам успехов в учебе и высоких достижений во всех сферах общественной жизни! Искренне убежден, что молодежь добросовестным трудом внесет свою лепту в процветание нашей Родины! Поздравляю с Днем знаний!», – написал Глава государства.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Президент Казахстана Видео Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь фермерам
    НОК наградил в Астане казахстанских спортсменов
    Касым-Жомарт Токаев поздравил НОК с 30-летием
    Как прошел визит Президента Казахстана в Таджикистан
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву