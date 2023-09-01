Глава государства поздравил учителей и школьников с Днем знаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент на своей странице в Instagram опубликовал пост с поздравлением учителей и школьников с началом нового учебного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что подрастающее поколение – будущее нашей страны, и государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием. «В воспитании наставнику отводится особая роль, недаром Ахмет Байтурсынулы говорил: «Учитель – душа школы». Педагоги оказывают огромное влияние на формирование личности каждого ученика. Поэтому представителям системы просвещения будет неизменно оказываться всесторонняя поддержка. Будущее Казахстана – в руках образованного поколения. Желаю юным соотечественникам успехов в учебе и высоких достижений во всех сферах общественной жизни! Искренне убежден, что молодежь добросовестным трудом внесет свою лепту в процветание нашей Родины! Поздравляю с Днем знаний!», – написал Глава государства.