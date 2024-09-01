12:03, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6
Глава государства поздравил Президента Словацкой Республики с Днем Конституции
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Словацкой Республики. Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Пеллегрини и словацкий народ с Днем Конституции. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В своей телеграмме Глава государства выразил уверенность, что ценности Основного закона Словакии будут и далее служить незыблемой гарантией процветания и устойчивого развития страны.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Словакии – благополучия и процветания.