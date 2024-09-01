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    12:03, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил Президента Словацкой Республики с Днем Конституции

    Глава государства поздравил Президента Словацкой Республики с Днем Конституции
    Фото: Акорда

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Словацкой Республики. Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Пеллегрини и словацкий народ с Днем Конституции. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своей телеграмме Глава государства выразил уверенность, что ценности Основного закона Словакии будут и далее служить незыблемой гарантией процветания и устойчивого развития страны.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Словакии – благополучия и процветания.

    Теги:
    Словакия Президент Казахстана Поздравления Касым-Жомарт Токаев Внешняя политика Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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