Глава государства поздравил Президента Словацкой Республики с Днем Конституции

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Словацкой Республики. Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Пеллегрини и словацкий народ с Днем Конституции. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своей телеграмме Глава государства выразил уверенность, что ценности Основного закона Словакии будут и далее служить незыблемой гарантией процветания и устойчивого развития страны.



Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Словакии – благополучия и процветания.