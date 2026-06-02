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    Глава государства поздравил Президента Италии с 80-летием Дня Республики

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Италии Серджо Маттареллу, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Президента Италии с 80-летием Дня Республики
    Фото: Министерство обороны РК

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Серджо Маттареллу и его соотечественников с национальным праздником – 80-летием Дня Республики.

    Президент отметил особое значение стратегического партнерства между Казахстаном и Италией, основанного на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, и выразил уверенность, что многогранное сотрудничество двух стран будет и впредь поступательно развиваться.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Серджо Маттарелле успехов в ответственной государственной деятельности, а итальянскому народу – благополучия и процветания.

    Кроме того, по случаю национального праздника Глава нашего государства направил поздравительную телеграмму Председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Италия Международные отношения
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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