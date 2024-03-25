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    12:02, 25 Март 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил президента Греции

    Акорда
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Катерину Сакелларопулу и греческий народ с национальным праздником — Днем независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    — Сегодня Греция, будучи одной из самых активных стран Европейского Союза, добивалась значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Грецией. Убежден, что спектр взаимодействия и многогранные связи между нашими странами будут и дальше расширяться, — говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Катерине Сакелларопулу успехов в ее ответственной деятельности, а дружественному народу Греции — благополучия.

    Теги:
    Казахстан Поздравления Токаев Касым-Жомарт Греция
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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