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    Глава государства поздравил Короля Швеции с Национальным днем

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Короля Швеции с Национальным днем
    Фото: Акорда

    В своем поздравительном послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул впечатляющие успехи страны в продвижении повестки устойчивого развития, внедрении инноваций и расширении международного сотрудничества.

    Президент также отметил высокий уровень казахско-шведских отношений, выразив уверенность в их дальнейшем укреплении во благо народов двух стран.

    Глава государства пожелал Королю Карлу XVI Густаву и дружественному народу Швеции процветания и благополучия.

    Ранее Президент Казахстана поздравил Короля Дании с Днем Конституции.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Швеция
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор