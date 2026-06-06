Глава государства поздравил Короля Швеции с Национальным днем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
В своем поздравительном послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул впечатляющие успехи страны в продвижении повестки устойчивого развития, внедрении инноваций и расширении международного сотрудничества.
Президент также отметил высокий уровень казахско-шведских отношений, выразив уверенность в их дальнейшем укреплении во благо народов двух стран.
Глава государства пожелал Королю Карлу XVI Густаву и дружественному народу Швеции процветания и благополучия.
Ранее Президент Казахстана поздравил Короля Дании с Днем Конституции.