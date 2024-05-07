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    08:01, 07 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

    Токаев
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем защитника Отечества, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    - Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

    Этот праздник имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране.

    В исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу – это священная обязанность каждого ответственного гражданина.

    Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности, обеспечению стабильности в обществе. Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности.

    Мы видим потенциал Вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма.

    Усиление обороноспособности страны, поддержка военнослужащих – неизменные приоритеты государственной политики.

    Да здравствуют наши Вооруженные силы!

    Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! - отмечается в поздравлении Главы государства.

    Теги:
    7 мая Президент Казахстана Армия День защитника Отечества Вооруженные силы Токаев Касым-Жомарт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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