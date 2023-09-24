РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:01, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства поздравил казахстанцев с Днем труда

    токаев
    Фото: пресс-служба Акорды

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Днем труда!

    Этот важный праздник посвящен настоящим труженикам, созидательные усилия которых лежат в основе устойчивого прогресса страны.

    В их неустанной каждодневной деятельности проявляются истинный патриотизм и сопричастность к судьбе Родины. Трудолюбие, предприимчивость и ответственность, постоянное стремление к знаниям и саморазвитию – все эти качества гармоничной личности ярко раскрываются в людях труда, олицетворяющих собой понятие «Адал азамат».

    Поэтому именно профессионалы своего дела должны быть в центре внимания общества, именно им должна подражать наша молодежь. Недаром в народе говорят, что труд украшает человека, а человек – свою эпоху.

    Добросовестный усердный труд – залог жизненного успеха. Государство сделает все для соблюдения этого основополагающего принципа. Глубоко убежден, что Справедливый Казахстан смогут построить только трудолюбивые и ответственные граждане.

    Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! - сказал Президент.

    Теги:
    Президент Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!