Глава государства поздравил Ильхама Алиева с Днем Независимости Азербайджана

Глава государства поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Независимости.

– Впечатляющие достижения Азербайджана по укреплению основ государственности и международного авторитета наполняют эту историческую дату особым символизмом. В Казахстане с большим воодушевлением воспринимают успехи братского Азербайджана и придают повышенное внимание углублению многогранного сотрудничества в духе дружбы и взаимной поддержки. Уверен, казахско-азербайджанское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов, – говорится в телеграмме.