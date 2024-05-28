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    11:06, 28 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил Ильхама Алиева с Днем Независимости Азербайджана

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    Глава государства поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Независимости.

    – Впечатляющие достижения Азербайджана по укреплению основ государственности и международного авторитета наполняют эту историческую дату особым символизмом. В Казахстане с большим воодушевлением воспринимают успехи братского Азербайджана и придают повышенное внимание углублению многогранного сотрудничества в духе дружбы и взаимной поддержки. Уверен, казахско-азербайджанское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов, – говорится в телеграмме.

    Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в качестве общенационального лидера, а братскому азербайджанскому народу – мира, благополучия и прогресса.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Азербайджан
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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