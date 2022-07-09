9 Июля 2022 21:16

Глава государства поздравил Елену Рыбакину с исторической победой на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с исторической победой на Уимблдоне, передает МИА «Казинформ».

«Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Напомним, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира. 9 июля в финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут. По ходу игры Рыбакина исполнила четыре подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что впервые в финале турнира Большого шлема одержал победу представитель Казахстана.

Фото: Reuters



