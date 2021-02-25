Глава государства поставил окончательную точку в земельном вопросе – Ерлан Карин
«Глава государства неоднократно высказывался по этому поводу. У него четкая и принципиальная позиция: «наши земли иностранцам продаваться не будут». В этой связи Президент поручил узаконить запрет продажи и аренды сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным юридическим лицам . Так, Глава государства поставил окончательную точку в этом вопросе.
Для этого в порядке президентской законодательной инициативы Администрацией Президента будет разработан соответствующий проект закона. Инициировав разработку данного документа в рамках своих полномочий, Президент тем самым демонстрирует свой принципиальный настрой по законодательному оформлению этой нормы. Стоит отметить, что согласно действующим нормам законопроект может инициироваться 3 способами : по законодательной инициативе Правительства, по инициативе депутатов Парламента и по инициативе Президента», - написал в Telegram Ерлан Карин.
По его словам, в каждом из случаев есть своя соответствующая процедура согласования. «Разработка законопроекта в рамках президентской инициативы позволит в короткие сроки законодательно оформить запрет по продаже и аренде земли иностранцам. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что самый главный вопрос в земельной дискуссии закрыт . Остальные вопросы пользования сельхозземель должны быть рассмотрены в рабочем порядке в рамках Земельной комиссии, состав которой будет сформирован в месячный срок и начнет свою работу в конце марта», - отметил Е.Карин.
Напомним, сегодня в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил запретить законодательно продажу сельхозземель иностранцам.