Глава государства поставил окончательную точку в земельном вопросе – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Нацсовета одна из ключевых инициатив Президента касалась вопроса земли, волнующего всех казахстанцев, сообщил помощник Президента РК Ерлан Карин. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Глава государства неоднократно высказывался по этому поводу. У него четкая и принципиальная позиция: «наши земли иностранцам продаваться не будут». В этой связи Президент поручил узаконить запрет продажи и аренды сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным юридическим лицам . Так, Глава государства поставил окончательную точку в этом вопросе.

Для этого в порядке президентской законодательной инициативы Администрацией Президента будет разработан соответствующий проект закона. Инициировав разработку данного документа в рамках своих полномочий, Президент тем самым демонстрирует свой принципиальный настрой по законодательному оформлению этой нормы. Стоит отметить, что согласно действующим нормам законопроект может инициироваться 3 способами : по законодательной инициативе Правительства, по инициативе депутатов Парламента и по инициативе Президента», - написал в Telegram Ерлан Карин.

По его словам, в каждом из случаев есть своя соответствующая процедура согласования. «Разработка законопроекта в рамках президентской инициативы позволит в короткие сроки законодательно оформить запрет по продаже и аренде земли иностранцам. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что самый главный вопрос в земельной дискуссии закрыт . Остальные вопросы пользования сельхозземель должны быть рассмотрены в рабочем порядке в рамках Земельной комиссии, состав которой будет сформирован в месячный срок и начнет свою работу в конце марта», - отметил Е.Карин.

Напомним, сегодня в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил запретить законодательно продажу сельхозземель иностранцам.