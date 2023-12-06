Глава государства посетил завод по производству керамогранита и керамических плит в Актобе

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью ТОО «Зерде-Керамика Актобе», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Площадь производственного объекта, расположенного в индустриальной зоне, составляет 15 гектаров. Завод производит 5 миллионов квадратных метров продукции в год.

По словам исполнительного директора завода Даурена Битемирова, производимые здесь керамогранит и керамические плиты полностью обеспечивают спрос западных регионов Казахстана.

Продукция также экспортируется в Россию, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

Фото: Акорда

Уникальность завода заключается в полной автоматизации производственного процесса на современном оборудовании итальянской фирмы SACMI.

Как сообщили Главе государства, на объект привлечено 9,2 миллиарда тенге инвестиций.

На покупку оборудования государство оказало поддержку в получении кредита в размере 7,5 млн евро у АО «Фонд развития промышленности».

Фото:Акорда

Фото: Акорда