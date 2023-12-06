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    17:14, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Глава государства посетил завод по производству керамогранита и керамических плит в Актобе

    Акорда
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью ТОО «Зерде-Керамика Актобе», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Площадь производственного объекта, расположенного в индустриальной зоне, составляет 15 гектаров. Завод производит 5 миллионов квадратных метров продукции в год.

    По словам исполнительного директора завода Даурена Битемирова, производимые здесь керамогранит и керамические плиты полностью обеспечивают спрос западных регионов Казахстана.

    Продукция также экспортируется в Россию, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Уникальность завода заключается в полной автоматизации производственного процесса на современном оборудовании итальянской фирмы SACMI.

    Как сообщили Главе государства, на объект привлечено 9,2 миллиарда тенге инвестиций.

    На покупку оборудования государство оказало поддержку в получении кредита в размере 7,5 млн евро у АО «Фонд развития промышленности».

    Акорда
    Фото:Акорда
    Акорда
    Фото: Акорда
    Акорда
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Актюбинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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