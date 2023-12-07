В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Глава государства посетил центр настольного тенниса в Актобе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Директор центра Асет Сагымбаев рассказал Главе государства о деятельности объекта, который был построен по поручению Президента и полностью соответствует международным стандартам.

Фото: Акорда

В ходе посещения Главе государства были продемонстрированы возможности крупнейшего в западном регионе страны центра настольного тенниса. Все корты оснащены европейским оборудованием и прошли сертификацию.

Фото: Акорда

Здесь созданы условия для подготовки профессиональных спортсменов разного возраста и проведения соревнований международного уровня. На сегодняшний день в центре занимаются 268 детей.