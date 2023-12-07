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    20:22, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Глава государства посетил центр настольного тенниса в Актобе

    Акорда
    Фото: Акорда

    В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Глава государства посетил центр настольного тенниса в Актобе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Директор центра Асет Сагымбаев рассказал Главе государства о деятельности объекта, который был построен по поручению Президента и полностью соответствует международным стандартам.

    Акорда
    Фото: Акорда

    В ходе посещения Главе государства были продемонстрированы возможности крупнейшего в западном регионе страны центра настольного тенниса. Все корты оснащены европейским оборудованием и прошли сертификацию.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Здесь созданы условия для подготовки профессиональных спортсменов разного возраста и проведения соревнований международного уровня. На сегодняшний день в центре занимаются 268 детей.

    Теги:
    Спорт Акорда Токаев Касым-Жомарт Актюбинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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