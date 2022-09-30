Глава государства посетил Педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Президент посетил Педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент осмотрел выставку, посвященную истории и достижениям учебного заведения, а затем побеседовал с преподавателями и учащимися. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поделился своими мыслями о значимости труда педагогов.

«Учитель – благородная профессия. Мы все уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. Вы даете детям нужные знания. Можно сказать, что необразованный человек слаб. Как такой человек сможет выжить в современном конкурентном мире? Поэтому я признателен молодым специалистам. Государство всегда будет поддерживать таких молодых людей, как вы», – подчеркнул Глава государства.

Президент также сказал студентам о том, что реформы в нашей стране проводятся для того, чтобы создать условия для молодежи.





Фото: t.me/bort_01



















