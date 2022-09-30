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    Глава государства посетил Педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова в Семее

    30 Сентября 2022, 16:36

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Президент посетил Педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент осмотрел выставку, посвященную истории и достижениям учебного заведения, а затем побеседовал с преподавателями и учащимися. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поделился своими мыслями о значимости труда педагогов.

    «Учитель – благородная профессия. Мы все уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. Вы даете детям нужные знания. Можно сказать, что необразованный человек слаб. Как такой человек сможет выжить в современном конкурентном мире? Поэтому я признателен молодым специалистам. Государство всегда будет поддерживать таких молодых людей, как вы», – подчеркнул Глава государства.

    Президент также сказал студентам о том, что реформы в нашей стране проводятся для того, чтобы создать условия для молодежи.


    Фото: t.me/bort_01






    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Образование Видео Абайская область Семей 125-летие Мухтара Ауэзова
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