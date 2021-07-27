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Глава государства посетил онкологическую поликлинику в Кокшетау

27 Июля 2021 17:58
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Глава государства посетил онкологическую поликлинику в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с текущей ситуацией по Covid-19 и состоянием службы здравоохранения Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Президенту было доложено, что в регионе лечение пациентов с коронавирусной инфекцией проводится на базе 22 инфекционных стационаров, развернут коечный фонд на 2113 мест, создан резерв на 5 тысяч коек. По поручению Главы государства обеспечен запас лекарственных средств.

Затем Касым-Жомарт Токаев осмотрел онкологическую поликлинику, специализирующуюся на оказании консультативно-диагностической помощи пациентам с подозрением на злокачественные новообразования, а также лицам, уже состоящим на диспансерном учете.

Президент отметил, что в регионе хорошими темпами развивается медицинская инфраструктура, возводятся новые объекты. По его словам, необходимо, чтобы все медицинские услуги, в том числе лечение плановых больных, пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, оказывались на уровне доковидного времени.

Глава государства выразил благодарность сотрудникам системы здравоохранения за их труд.

«Медики выдерживают огромную нагрузку, особенно в период пандемии. Хочется еще раз высказать им благодарность, потому что без отпусков, практически без выходных работают. Им очень тяжело, но мы их будем поддерживать», – сказал Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Акмолинская область   #Здравоохранение  
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