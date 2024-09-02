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    12:35, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Глава государства поручил реформировать социальные выплаты

    соцвыплаты
    Фото:freepik.com

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усовершенствовать инструменты поддержки населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. Сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу. Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет. С начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект «Нацфонд — детям», в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей, — напомнил Президент.

    Он поручил Правительству внедрить механизм «социального кошелька».

    — Однако следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю Правительству с начала следующего года внедрить механизм «социального кошелька». Государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан. Иначе говоря, необходимо, чтобы социальная помощь оказывалась на принципах справедливости, открытости и эффективности, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Соцвыплаты Касым-Жомарт Токаев Послание Президента РК-2024 Нацфонд-детям
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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