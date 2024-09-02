Глава государства поручил реформировать социальные выплаты

— Государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. Сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу. Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет. С начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект «Нацфонд — детям», в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей, — напомнил Президент.