Глава государства поручил реформировать социальные выплаты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усовершенствовать инструменты поддержки населения, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. Сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу. Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет. С начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект «Нацфонд — детям», в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей, — напомнил Президент.
Он поручил Правительству внедрить механизм «социального кошелька».
— Однако следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю Правительству с начала следующего года внедрить механизм «социального кошелька». Государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан. Иначе говоря, необходимо, чтобы социальная помощь оказывалась на принципах справедливости, открытости и эффективности, — заявил Касым-Жомарт Токаев.