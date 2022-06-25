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    Глава государства поручил Кайрату Келимбетову активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций

    25 Июня 2022, 12:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с итогами деятельности Международного финансового центра «Астана» за 2021 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту было доложено о готовности к проведению международной конференции Astana Finance Days. В ее рамках будут обсуждены наиболее важные вопросы актуальной экономической повестки, в числе которых – новая роль Казахстана в обеспечении экономической связности евразийского пространства.

    Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны в тесном взаимодействии с Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Экономика МФЦА - фин. центр "Астана"
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