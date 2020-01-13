Глава государства показывает нам пример оперативного решения вопросов – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель руководителя Администрации Президента Маулен Ашимбаев подчеркнул важность оперативного реагирования государства на запросы общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня очень важный и ответственный этап жизни и развития нашего государства, идет активная реализация предвыборной программы Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по реализации инициатив. Многие программы и инициативы Главы государства, которые реализуются, находят положительный отклик и поддержку казахстанцев», - сказал Маулен Ашимбаев на конференции Гражданского альянса Казахстана.

По его словам, одним из важных направлений работы в соответствии с установками Главы государства сегодня являются укрепление общественного диалога и реализация концепции «слышащего государства».

«В этом направлении уже многое делается, работает Национальный совет общественного доверия. На последнем заседании Нацсовета Президент обнародовал пакет реформ, подготовленный на базе предложений членов совета. Идет работа по обеспечению открытости деятельности государственных органов, по усилению взаимодействия с НПО. Власть оперативно реагирует на запросы общества в рамках решения тех или иных актуальных проблем», - отметил спикер.

«Глава государства всем нам показывает в этом пример. Это подтягивает центральные государственные органы и на местах активно реагировать на запросы граждан и решать те или иные вопросы, которые появляются в казахстанском обществе», - добавил М. Ашимбаев.