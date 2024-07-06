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    22:40, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Глава государства подписал поправки по вопросам госконтроля и статистики

    статистика
    Фото: pixabay.com

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Статистика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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