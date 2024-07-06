Глава государства подписал поправки по вопросам госконтроля и статистики

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.