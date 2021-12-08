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Глава государства поддержал позицию правозащитников по вопросу отмены смертной казни - Ерлан Карин

8 Декабря 2021 13:13
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Глава государства поддержал позицию правозащитников по вопросу отмены смертной казни - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента во втором чтении депутатами был одобрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни», передает МИА «Казинформ».

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«Стоит отметить, что ранее, 16 ноября, на шестом заседании Национального совета общественного доверия в своем выступлении Глава государства подчеркнул, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок, поддержав тем самым позицию правозащитников. С учетом этого Мажилисом были подготовлены поправки, предусматривающие исключение смертной казни в уголовном законодательстве», - отметил советник Президента РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

Кроме того, на заседании Мажилиса был рассмотрен и одобрен депутатами в первом чтении проект закона «О биологической безопасности в Республике Казахстан». Данный законопроект был разработан Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами во исполнение поручений Главы государства, данных на третьем заседании Национального совета общественного доверия, подчеркнул Ерлан Карин.



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#Президент Казахстана   #Мажилис   #Нацсовет   #Ерлан Карин  
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