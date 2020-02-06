Глава государства поддержал инициативу социального предпринимательства – Эмин Аскеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства выразил поддержку инициативе социального предпринимательства. Об этом сообщил предприниматель Эмин Аскеров после встречи с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня прошла встреча Президента с социальными предпринимателями. В ходе встречи предприниматели рассказали о том, как они решают вопросы социального характера. В частности, речь шла о трудоустройстве граждан из социально уязвимых слоев населения и о других проблемах. Президент выразил активную поддержку наших инициатив и сказал, что государство будет оказывать всяческую поддержку тем предпринимателям, которые, одновременно с бизнесом, занимаются решением социальных проблем. Также Президент сообщил, что в конце октября текущего года можно будет организовать форум социальных предпринимателей, в котором Глава государства сам примет участие, чтобы дать импульс этому направлению бизнеса», – сказал Э.Аскеров.

По его словам, во встрече с Президентом приняли участие трое социальных предпринимателей. В беседе с ними К.Токаев отметил, что нужно развивать направление социального предпринимательства в масштабах всей страны, и государство будет решать эту задачу, то есть, создавать условия для развития.

Э.Аскеров также сообщил, что в ходе встречи он рассказал Главе государства о проблемах социальных предпринимателей. Таких проблем, по словам бизнесмена, две: отсутствие соответствующих помещений и отсутствие единых точек сбыта продукции социальных предпринимателей. Помещения государство могло бы предоставлять на льготных условиях, с учетом социальной направленности работы таких предприятий. Также можно было бы организовать специальные точки сбыта для продукции, производимой на предприятиях социальных предпринимателей.

Как отметил Э.Аскеров, Президент К.Токаев положительно отнесся к просьбе предпринимателей и обещал, что этот вопрос будет рассмотрен.