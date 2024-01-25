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    17:03, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Глава государства ознакомился с работой Ситуационного центра Алматы

    Глава государства ознакомился с работой Ситуационного центра Алматы
    Фото: пресс-служба Акорды

    Глава государства осмотрел Ситуационный центр города Алматы, который позволяет получать информацию о жизни мегаполиса в режиме реального времени. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Аким города Ерболат Досаев рассказал Касым-Жомарту Токаеву, что центр будет эффективным инструментом для принятия качественных решений на основе анализа Big Data и внедрения концепции Open Data.

    Центр позволяет собирать и анализировать данные по всем аспектам жизнедеятельности города, информировать население и получать городскими властями обратную связь от жителей. В настоящее время Ситуационный центр Алматы состоит из 53 модулей, охватывающих все сферы жизнедеятельности города. Сбор данных осуществляется от более 50 организаций, а также государственных и городских информационных систем (сайт Бюро национальной статистики, «Карта уголовных правонарушений», «Служба 109», «Единая система видео мониторинга», «Сергек», «Онай», Метрополитен, ДЧС и др.).

    В соответствии с поручением Президента особое внимание уделяется безопасности детей. В 2023 году впервые в Алматы были внедрены комплексные системы безопасности во всех государственных школах и детских садах. Главе государства было доложено, что система включает в себя 4 компонента: цифровые камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, противопожарные системы безопасности, специальные турникеты с Face ID.

    – Искусственный интеллект должен служить повышению благосостояния граждан, и, в частности, жителей Алматы. Поэтому я поддерживаю ваши планы по внедрению инструментов искусственного интеллекта. Это первое. Во-вторых, надо обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Это видно невооруженным взглядом. Очень актуальная проблема. Здесь искусственный интеллект должен сыграть свою роль. И, конечно же, безопасность. Безопасность должна быть на первом месте, – сказал лидер Казахстана.

    Теги:
    Президент Казахстана Регионы Акимат Видео Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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