Глава государства ознакомился с работой Ситуационного центра Алматы

Глава государства осмотрел Ситуационный центр города Алматы, который позволяет получать информацию о жизни мегаполиса в режиме реального времени. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Аким города Ерболат Досаев рассказал Касым-Жомарту Токаеву, что центр будет эффективным инструментом для принятия качественных решений на основе анализа Big Data и внедрения концепции Open Data.

Центр позволяет собирать и анализировать данные по всем аспектам жизнедеятельности города, информировать население и получать городскими властями обратную связь от жителей. В настоящее время Ситуационный центр Алматы состоит из 53 модулей, охватывающих все сферы жизнедеятельности города. Сбор данных осуществляется от более 50 организаций, а также государственных и городских информационных систем (сайт Бюро национальной статистики, «Карта уголовных правонарушений», «Служба 109», «Единая система видео мониторинга», «Сергек», «Онай», Метрополитен, ДЧС и др.).

В соответствии с поручением Президента особое внимание уделяется безопасности детей. В 2023 году впервые в Алматы были внедрены комплексные системы безопасности во всех государственных школах и детских садах. Главе государства было доложено, что система включает в себя 4 компонента: цифровые камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, противопожарные системы безопасности, специальные турникеты с Face ID.