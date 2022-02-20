Глава государства ответил на общественно-значимые вопросы - Ирина Унжакова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В интервью телеканалу Qazaqstan Глава государства давал разьяснения по самым острым общественно-значимым вопросам, отметила депутат Мажилиса Ирина Унжакова. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Мне думается, что это снизит уровень откровенно-манипулятивной общественной дезинформации и по событиям прошлого и по планам будущего. Основная мысль - в общей соответственности и за вчерашний и за завтрашний день Казахстана.

Примеры, которые в своём интервью приводил Касым-Жомарт Кемельевич говорят о том, что люди и страны, ищущие оправдания своим и чужим ошибкам, теряют инициативу, упускают возможности, застревают в парадигме бессилия и жертвенности . А люди и страны, извлекающие уроки, встают с колен, собираются в кулак и становятся творцами своего будущего!

Глава государства во время интервью несколько раз отмечал, что непреходящие нравственные ценности должны стать не просто словами и назиданиями по случаю, а естественной частью нас, нашей культуры и нашей повседневности. Все мы понимаем, что это произойдет не быстро, но при нашем личном участии произойдет быстрее», - отметила Ирина Унжакова.