Глава государства отметил, что нужно спасти национальные природные парки – Сергей Пономарев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Известный журналист Сергей Пономарев в Послании Президента отметил вопросы экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необыкновенно насыщенное Послание и фундаментальное. Сейчас разработан проект нового Экологического кодекса и Глава государства прямо говорит о том, что нужно законодательно защитить особо охраняемые природные территории и спасти национальные природные парки, ужесточить административное и уголовное преследование граждан, которые совершают такие правонарушения», - сказал в рамках круглого стала по обсуждению Послания Президента РК Сергей Пономарев.

Он также выступил с конкретным предложением проверить ущелья южнее ВОАД в Алматы, особо охраняемые природные территории, Иле-Алатауский нацпарк.

«Амбициозная задача в Послании ставится - в течение 5 лет высадить более 2 млрд деревьев в лесном фонде страны и 15 млн деревьев в населенных пунктах и городах. Я предлагаю ускорить реализацию проекта нашего алматинского одного млн деревьев. Прошел почти год, мы заявили один млн, высадили менее 300 тысяч, но пандемия, конечно, помешала», - сказал Сергей Пономарев.

Он отметил, что нужно не только посадить деревья, но и поливать и ухаживать за ними.

«Сейчас разрабатывается закон о защите животных – это мерило цивилизованности любого государства, совершенно справедливо говорится в Послании», - добавил он.

Напомним, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.