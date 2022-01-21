Глава государства открыто показывает причины, приведшие к недовольству населения – Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос развития отечественного производства, отечественной инфраструктуры находится в центре внимания руководства страны. Об этом заявила директор КИСИ при Президенте РК Зарема Шаукенова, комментируя выступление Президента РК в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В качестве одного из позитивных процессов можно выделить инициативу по переводу инвестиционной политики во благо страны. В тройку стран, вкладывающих инвестиции в Казахстан, входят Нидерланды, США и Франция. По официальным сведениям, с 1990 года США инвестировали в Казахстан около 38,7 миллиарда долларов. А в нынешнее время инвестиционной конкуренции гораздо рациональнее рассчитывать на собственный внутренний резерв, развивать его. Для этого, по словам Президента, отечественным компаниям необходимо предусмотреть пути реинвестирования своих средств в нашу страну», - сказала Зарема Шаукенова.

Спикер подчеркнула, что это социальная, политическая ответственность отечественных предпринимателей перед Казахстаном.

«В целом, мы не ошибемся, если скажем, что сегодня вопрос развития отечественного производства, отечественной инфраструктуры находится в центре внимания руководства страны. Производство - это основная движущая сила экономики. Кроме того, производство является источником трудовых ресурсов. Если в экономике возникнет дефицит рабочих рук, это, в свою очередь, приведет к прямым расходам бюджета и системообразующих отраслей. А умножение этих рабочих рук начинается с подготовки специалистов. По словам экспертов, из-за дефицита специалистов Казахстан ежегодно теряет 1,4 трлн тенге. Так, по словам палаты предпринимателей города Нур-Султана, в 2021-2023 годах самыми востребованными специалистами станут специалисты строительной и инженерно-технической сферы. Сами столичные компании отмечают дефицит в 277 профессиях, это, прежде всего, работники строительной и инженерно-технической сфер. Уже давно в стране бьют тревогу по поводу нехватки технических, цифровых, инженерных специальностей», - добавила Зарема Шаукенова.

По ее словам, в 2019-2020 учебном году в вузах Казахстана зарегистрировано около 99 тысяч студентов по техническим специальностям, что составляет всего 16% от общего числа студентов за тот же учебный год.

«Для Казахстана, имеющего значительные сырьевые ресурсы, это низкий показатель. Глава государства также отметил, что в решении этой проблемы необходимо переформатировать систему образования в стране, вывести ее в приоритетное техническое русло. Для этого переориентируют и программу «Болашак». Очевидно, что необходимо наращивать новое поколение инженеров и представителей промышленности. И проблема решения дефицита кадров в Казахстане должна стать одной из приоритетных задач новой экономической политики. Поэтому по программе «Болашак» в 2021 году казахстанцы получили возможность пройти стажировку по 147 специальностям, в том числе 28 - по промышленной инженерии. Главное - использовать гармоничные подходы в реализации этих задач. Хотелось бы отметить, что такие механизмы, как соблюдение сбалансированной политики в образовательной политике, подготовка технических специалистов, продолжение гармоничного развития других сфер образования, науки, консультации со специалистами, экспертами», - отметила Зарема Шаукенова.

В целом, по мнению эксперта, в обществе поддерживается тот факт, что Глава государства, выявив ряд проблем, возникших в стране, открыто показывает причины, приведшие к недовольству среди населения.

«Главное на пути этих изменений - ответственность каждого гражданина за будущее страны», - резюмировала Зарема Шаукенова.



