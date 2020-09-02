Глава государства определил конкретные задачи и пути решения – сенатор о Послании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ключевым моментом Послания Президента является указание на то, что требуется новая модель государственного управления и новая кадровая политика, существующая модель не совсем удовлетворяет современным реалиям, считает сенатор Едил Мамытбеков. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В этой связи воссоздание Агентства по стратегическому планированию и реформам с передачей ей Комитета по статистике более чем актуально и своевременно. Полагаю, это позволит, с одной стороны, оптимизировать многочисленные государственные и отраслевые программы с множеством индикаторов, которые практически были недостижимы, научно не обоснованы, а финансовые средства фактически уходили в песок. С другой стороны – позволит поставить систему формирования стратегически важных целей и задач, и программных мер по их решению на фундаментальную научно-методическую базу.

Президент дал четко понять, что требуется перезагрузка государственной службы. Поставлена задача о сокращении госаппарата и численности государственных служащих в 2020 и в 2021 годах на 25 процентов. Это не просто сокращение, но прежде всего мера по повышению качества госслужбы, в том числе и за счет дополнительных стимулов. Действительно, с одной стороны, это позволит повысить заработные платы государственных служащих, с другой стороны, переход на факторно-бальную систему оплаты труда позволит получить синэргетический эффект для системы управления», - отметил сенатор.

Также революционным, по его мнению, является решение об упразднении института ответственных секретарей. Это связано с тем, что данный институт не оправдал возложенных на него надежд в части стабильной работы министерств и четкой кадровой политики. Более того, часто возникал конфликт интересов между министрами и ответственными секретарями, что негативно сказывалось на деятельности государственного органа. Нет сомнений в том, что данное решение будет только на пользу.

«Главным содержанием Послания является экономическое развитие и повышение благосостояния народа. В нем Глава государства определил новый экономический курс, который заключается в следующих постулатах: справедливое распределение благ и обязанностей, ведущая роль частного предпринимательства, честная конкуренция, развитие высокотехнологичной экономики и человеческого капитала, вопросы зеленой экономики и экологии, принятие обоснованных решений и ответственность за их выполнение перед обществом. Также актуально создание Агентства по конкуренции с прямым подчинением Главе государства.

Касым-Жомарт Токаев определил ряд законопроектов, которые необходимо принять до конца текущего и первой половины 2021 года. Это законопроекты об энергетике, транспортном потенциале, нефтехимии и другие, - продолжил Едил Мамытбеков. - Важный раздел посвящен развитию малого и среднего бизнеса. Дано поручение Правительству определить ряд преференции и стимулирующих мероприятий для МСБ. Поручено разработать единый инструмент стратегического инвестиционного соглашения в целях фиксации договоренностей между государством и инвесторами, который будет применяться в стратегических отраслях экономики. Кроме того, поручено в обрабатывающей промышленности разработать регуляторный механизм и разработать единый закон для деятельности квазигосударственного сектора, который, на наш взгляд, позволит повысить эффективность этого сектора и переориентировать его прежде всего на нужды государства».

«В Послании определены конкретные задачи, пути решения и обозначены конкретные сроки исполнения. Главная наша задача - выполнить все, что наметил Президент Касым-Жомарт Токаев для блага казахстанского народа», - резюмировал депутат Сената.