Глава государства обозначил важнейшие проблемы мировой политики – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своих выступлениях на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил важнейшие проблемы мировой политики. Так считает известный политолог Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Визит Главы государства в США имеет глобальное историческое значение, так как это был первый визит в качестве Президента Казахстана в Америку и в ООН. Организация Объединенных Наций является средоточием мировой политики и цитаделью мировых политических процессов. Поэтому выступление Главы государства с трибуны ООН вызвало оживленный интерес не только в нашей стране, но и, в целом, в международном сообществе. Можно сказать, что ожидания оправдались. Во-первых, если говорить о его выступлениях – Президент говорил на казахском языке. Вообще казахский язык становится для наших государственных деятелей языком дипломатии. В Китае Президент говорил на казахском языке, теперь с трибуны ООН начал свою речь на казахском. Это говорит о том, что роль государственного языка будет усиливаться. Самое главное, что К.Токаев обозначил общие мировые проблемы и позицию Казахстана по отношению к этим проблемам, то есть, Казахстан за международную разрядку, за ядерное разоружение. Было сказано, что ядерное оружие на сегодняшний день не является гарантией безопасности для крупных стран, и прозвучал призыв отказаться от этого оружия», – сказал Е.Саиров.

По его мнению, выступление Президента Токаева подтвердило, что Казахстан является миролюбивой страной, политика которой направлена на решение узловых проблем и конфликтных зон мироздания. Важным вопросом, поставленным в выступлениях Главы государства, был вопрос доверия. Между крупными игроками мировой политики отсутствует доверие – основная ценность, на которой зиждется любой политический процесс. Этот аспект вызывает девальвацию моральных ценностей в международной сфере и приводит к валу различных конфликтных узлов.

Как отметил Е.Саиров, Касым-Жомарт Токаев озвучил вопрос о глобальном неравноправии в доступе к ресурсам, в отношении к малым государствам. Очень многие конфликты возникают из-за неравноправия. Здесь проявилась философия внешней политики Казахстана, направленной на мирное решение наиболее актуальных проблем международной политики, на решение их путем диалога, через общемировой консенсус.