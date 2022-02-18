Глава государства не избегает волнующих сегодня каждого казахстанца тем - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства не избегает острых, волнующих сегодня каждого казахстанца, тем. Об этом заявил директор Института истории государства Eркин Абиль, комментируя интервью Президента РК телеканалу «Qazaqstan» в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«По итогам интервью Президента телеканалу «Qazaqstan» можно сделать несколько интересных выводов. Первое – Касым-Жомарт Токаев не избегает острых, волнующих сегодня каждого казахстанца, тем. Все, что обсуждают в социальных сетях, мессенджерах и на кухнях – все эти вопросы были обсуждены и на них даны ответы. Второе – Президент, что бы о нем не говорили многочисленные хейтеры, прекрасно понимает разницу между мирными демонстрантами и террористами и мародерами, прекрасно знает о проблеме незаконных методов действия правоохранительных органов. Мне кажется, пора перестать спекулировать на этой теме и дождаться результатов следствия», - сказал Eркин Абиль.

Спикер добавил, что главным месседжем интервью являются реформы, которые будут произведены в республике.

«Несмотря на то, что журналист все время пыталась вернуться к теме январских событий, Президент мягко возвращал разговор к теме будущих реформ и уроков, которые общество и власть должны извлечь не только из кровавых январских дней, но из всей 30-летней истории страны. Главное – Президент не сторонник радикальных и быстрых решений, противник простых ответов на сложные вопросы. Не стоит ждать от него и, тем более, требовать от него «разрушить до основанья, а затем…», как пелось в революционной песне. Возможно, он кажется иногда излишне осторожным, но в отсутствии благоразумия его никто упрекнуть не сможет. До сих пор он демонстрирует взвешенную политику, балансируя между многочисленными силами как внутри, так и вне страны. Именно это сегодня нужно Казахстану, чтобы не свалиться в гражданское противостояние с непредсказуемым результатом», - добавил Eркин Абиль.