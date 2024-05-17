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    18:15, 16 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства назвал Малайзию одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии

    Глава государства встретился с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом
    Фото: Акорда

    Глава государства встретился с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В ходе встречи в формате тет-а-тет Глава государства назвал Малайзию одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии, передает агентство Kazinform.

    — Казахстан и Малайзию связывают давние узы дружбы и взаимного сотрудничества. У нас хорошие традиции в этой области, поэтому я верю, что Ваш визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Малайзией. Мы готовы приложить дополнительные усилия, чтобы продвинуть наше взаимодействие и сотрудничество во многих важных областях, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, за тридцать лет дипломатических отношений между двумя странами сформирован прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества, который становится все более значимым с учетом современных геополитических и экономических реалий.

    Анвар Ибрагим поблагодарил Главу нашего государства за теплый прием и отметил, что придает этому визиту важное значение, о чем свидетельствует представительный состав малайзийской делегации, прибывшей в Астану.

    Собеседники рассмотрели пути расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

    Далее переговоры продолжились в расширенном составе.

    Теги:
    Малайзия Токаев Касым-Жомарт Международные отношения
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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