Глава государства назначил Абылкаира Скакова акимом Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о назначении Абылкаира Скакова акимом Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Скакова Абылкаира Бактыбаевича акимом Павлодарской области», - говорится в тексте Указа.

Абылкаир Бактыбаевич Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области.

Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум (1995, финансист по налогам); Семипалатинский государственный университет им. Шакарима (2000, экономист и финансист); Казахский институт правоведения и международных отношений (2004, бакалавр-юрист); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г.Москва (2017, степень мастера делового администрирования «Master of Business Administration»).

Опыт на государственной службе (24 года), в том числе на руководящих должностях 15 лет:

- с 1995 по 2005 годы - специалист, налоговый инспектор, старший налоговый инспектор, начальник отдела налоговой инспекции по Павлодарской области, заместитель председателя Налогового комитета по г. Павлодар;

- с 2005-2006 годы - председатель Налогового комитета по Качирскому району Павлодарской области;

- с 2006 по 2008 годы - заместитель директора департамента здравоохранения Павлодарской области (по экономике и финансам);

- с 2008 по 2010 годы - начальник Налогового управления по городу Павлодару Налогового департамента по Павлодарской области;

- с 2010 по 2012 годы - начальник Налогового департамента по Костанайской области;

- с 2012 по 2014 годы - заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

- с 2014 года по 2016 годы - руководитель Департамента государственных доходов по городу Астана;

- с 1 декабря 2016 года - распоряжением Главы государства назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан (по экономике и финансам);

- с апреля 2019 года работал председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственные и ведомственные награды: медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2014); Отличник налоговой службы (2011), Отличник финансовой службы (2012), Отличник государственной службы (2014).